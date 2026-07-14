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Тренер Хуан Диас: «Родина» уже точно навсегда будет в моём сердце

Тренер Хуан Диас: «Родина» уже точно навсегда будет в моём сердце
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Главный тренер московской «Родины» Хуан Диас рассказал, насколько для него важен клуб, в котором он работает.

— Хуан, последний вопрос, но, вероятно, самый важный. Что для вас значит «Родина»?
— Что-то очень особенное. «Родина» уже точно навсегда будет в моём сердце. С первого дня, как я приехал, все люди в клубе проявляют ко мне огромную заботу и уважение. Всё, чего добилась «Родина» в прошедшем сезоне – сделали не только футболисты и Хуан Диас, но мы сделали это вместе со всеми людьми, которые работают в клубе. Мы настоящая семья. И это ощущение всегда будет частью моей жизни, — приводит слова Диаса пресс-служба московского клуба.

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