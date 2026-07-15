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Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Испания: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Испания: голы, передачи, карточки
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Испании (0:2). Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон из Сальвадора.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Мбаппе вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Форвард не смог забить гол или отдать результативную передачу, а также получил жёлтую карточку.

Всего на счету Мбаппе восемь голов и три результативные передачи в шести матчах чемпионата мира — 2026. В матче за третье место подопечные Дидье Дешама сыграют с проигравшей командой в паре Англия — Аргентина.

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