Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Испания: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Испании (0:2). Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон из Сальвадора.

Мбаппе вышел на поле в стартовом составе и отыграл 90 минут. Форвард не смог забить гол или отдать результативную передачу, а также получил жёлтую карточку.

Всего на счету Мбаппе восемь голов и три результативные передачи в шести матчах чемпионата мира — 2026. В матче за третье место подопечные Дидье Дешама сыграют с проигравшей командой в паре Англия — Аргентина.