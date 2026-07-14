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«Фенербахче» объявил о трансфере Мэйсона Гринвуда за € 39 млн

«Фенербахче» объявил о трансфере Мэйсона Гринвуда за € 39 млн
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Турецкий «Фенербахче» объявил о трансфере английского вингера Мэйсона Гринвуда из французского «Марселя». Как сообщает официальный сайт стамбульского клуба, сумма трансфера составила € 39 млн. Она будет выплачена тремя равными траншами в течение трёх лет. С самим 24-летним футболистом был заключён контракт на четыре сезона.

«Мы приветствуем Мэйсона Гринвуда в нашей семье и желаем ему многих побед и чемпионских титулов с «Фенербахче», — говорится в сообщении пресс-службы стамбульцев на официальном сайте команды.

Ранее сообщалось, что зарплата Гринвуда в «Фенербахче» составит € 10 млн после вычета налогов.

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