Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Испания: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле принял участие в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Испании (0:2). Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон из Сальвадора.

Дембеле вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Форвард не отметился результативными действиями по ходу встречи.

Всего на счету Дембеле пять голов и две результативные передачи в шести встречах чемпионата мира по футболу 2026 года. В матче за третье место подопечные Дидье Дешама сыграют с проигравшей командой в паре Англия — Аргентина.