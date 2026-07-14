Сборная Испании стала лидером по голам с пенальти на чемпионатах мира

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль реализовал пенальти в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Франции (на момент публикации материала счёт 2:0 в пользу испанцев) — это 17-й гол с «точки» для «Красной фурии» на мировых первенствах. Испанская национальная команда стала лидером по этому показателю, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

На втором месте рейтинга находится Франция (16), топ-3 замыкает Англия (14), далее по списку находятся Аргентина и Германия (по 13).

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.