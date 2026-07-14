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Алексис Мак Аллистер: то, что сделал Диего в 1986-м, под силу только Лео

Алексис Мак Аллистер: то, что сделал Диего в 1986-м, под силу только Лео
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Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер высказался перед полуфиналом чемпионата мира – 2026 с командой Англии. Сборные играли друг с другом в 1/4 финала ЧМ-1986; тогда Аргентина смогла победить благодаря дублю Диего Марадоны, один из голов которого известен как «Рука бога».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы все хотим сыграть в этом матче, он невероятно важен. Тот факт, что мы играем с Англией, ничего для меня не меняет; у них тоже есть игроки высочайшего класса. Надеюсь, нам удастся повторить то, что случилось в 1986-м году. Но то, что сделал Диего, почти невозможно; такое под силу только Лео», – приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/4 финала она обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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