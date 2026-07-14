Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026

Окончен полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. Победу со счётом 2:0 одержала испанская национальная команда. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

На 22-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вывел сборную Испании вперёд. На 29-й минуте у «трёхцветных» из-за травмы был заменён Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа. На 58-й минуте Педро Порро забил второй гол испанцев.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.