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Франция — Испания, результат матча 14 июля, счёт 0:2, 1/2 финала чемпионата мира по футболу — 2026

Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026
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Окончен полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. Победу со счётом 2:0 одержала испанская национальная команда. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

На 22-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти и вывел сборную Испании вперёд. На 29-й минуте у «трёхцветных» из-за травмы был заменён Вильям Салиба, вместо него на поле вышел Максанс Лакруа. На 58-й минуте Педро Порро забил второй гол испанцев.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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