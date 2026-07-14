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Фото: пас Ольмо в падении, приведший ко второму голу Испании в ворота Франции в полуфинале ЧМ-2026

Фото: пас Ольмо в падении, приведший ко второму голу Испании в ворота Франции
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Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо в падении отдал голевую передачу на защитника Педро Порро в полуфинале чемпионата мира — 2026 с командой Франции. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра игру обслуживает Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Эпизод произошёл на 58-й минуте. Ольмо и Порро сыграли в «стенку».

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Победитель матча выйдет в финал ЧМ-2026, где встретится с сильнейшей командой из второго полуфинала между сборными Англии и Аргентины. Проигравшая команда сыграет в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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