Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Испания: голы, передачи, карточки

Нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Франции. Встреча плей-офф завершилась победой «Красной фурии» со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США).

Ямаль отыграл весь матч, нападающий не отметился результативными действиями и не получил ни жёлтой, ни красной карточки.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.