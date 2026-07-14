Определился первый участник финала ЧМ по футболу — 2026

Сборная Испании обыграла национальную команду Франции со счётом 2:0 в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Таким образом, определился первый участник финала ЧМ-2026 по футболу.

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией. Встреча пройдёт 15 июля в Атланте, США, начало — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.