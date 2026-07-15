Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 14 июля 2026: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся первый полуфинальный матч между сборными Франции и Испании. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты испанской команды.

На первом месте в гонке бомбардиров ЧМ-2026 остался форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Второе место занимает аргентинец Лионель Месси. У обоих по восемь забитых мячей, но француз опережает конкурента по дополнительным показателям (три голевые передачи против двух).

На третьей строчке расположился нападающий уже покинувшей турнир сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Он забил семь голов. Следом идут англичане Гарри Кейн и Джуд Беллингем (оба — по шесть голов).

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.