Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известен первый финалист турнира

Определился первый финалист чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В первом полуфинальном матче сборная Испании оказалась сильнее команды Франции (2:0). Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, где встретится с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной. Французы поборются за бронзовые медали турнира с другой вылетевшей командой в матче за третье место.

На данный момент сетка плей-офф ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 19 июля.