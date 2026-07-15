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Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известен первый финалист турнира

Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известен первый финалист турнира
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Определился первый финалист чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. В первом полуфинальном матче сборная Испании оказалась сильнее команды Франции (2:0). Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, где встретится с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной. Французы поборются за бронзовые медали турнира с другой вылетевшей командой в матче за третье место.

На данный момент сетка плей-офф ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

Финал и матч за третье место состоятся в воскресенье, 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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