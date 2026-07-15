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Родриго Де Пауль: центральные защитники Аргентины — лучшие в мире

Родриго Де Пауль: центральные защитники Аргентины — лучшие в мире
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 с командой Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень счастлив, меня переполняет адреналин, мне действительно нравятся такие матчи — я получаю от них удовольствие. Стараюсь жить настоящим и не позволять эмоциям взять верх. Нужно включать голову и сохранять хладнокровие.

Судьба чемпионатов мира и подобных крупных турниров всегда решается в мелочах, и не только мы с этим сталкивались. Сейчас все наши мысли о завтрашнем матче. Искренне считаю, что у нас есть центральные защитники высочайшего класса, заслужившие мировое признание. Они — чемпионы мира, не раз проявлявшие смелость и мужество в решающие моменты, глубоко переживаю за них лично. Наши центральные защитники — лучшие в мире», — приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/4 финала она обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
ДВ
Швейцария
1:0 Мак Аллистер – 10'     1:1 Ндой – 67'     2:1 Альварес – 112'     3:1 Мартинес – 120+1'    
Удаления: нет / Эмболо – 72'
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