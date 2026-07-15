Родриго Де Пауль: центральные защитники Аргентины — лучшие в мире

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался о предстоящем полуфинале ЧМ-2026 с командой Англии.

«Очень счастлив, меня переполняет адреналин, мне действительно нравятся такие матчи — я получаю от них удовольствие. Стараюсь жить настоящим и не позволять эмоциям взять верх. Нужно включать голову и сохранять хладнокровие.

Судьба чемпионатов мира и подобных крупных турниров всегда решается в мелочах, и не только мы с этим сталкивались. Сейчас все наши мысли о завтрашнем матче. Искренне считаю, что у нас есть центральные защитники высочайшего класса, заслужившие мировое признание. Они — чемпионы мира, не раз проявлявшие смелость и мужество в решающие моменты, глубоко переживаю за них лично. Наши центральные защитники — лучшие в мире», — приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Сборная Аргентины является действующим чемпионом турнира. В 1/4 финала она обыграла команду Швейцарии со счётом 3:1 (2:0 д. вр.).