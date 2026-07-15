Фото: нереализованный момент Дезире Дуэ в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией

Полузащитник сборной Франции Дезире Дуэ не реализовал момент в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Испании (0:2). Вингер пробил по воротам, когда их покинул вратарь испанцев Унай Симон, но не смог забить гол. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон из Сальвадора.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.