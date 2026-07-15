Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 14 июля

Во вторник, 14 июля, состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня было сыграно 10 встреч.

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, 14 июля:

КуПС (Финляндия) — «Вардар» (Северная Македония) — 2:3, первый матч — 2:0;

«Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) — «Линкольн» (Гибралтар) — 1:1, первый матч — 1:3;

«Иберия 1999» (Грузия) — «Флора» (Эстония) — 2:2, первый матч — 3:2;

«Рига» (Латвия) — «Арарат-Армения» (Армения) — 3:2, первый матч — 0:2;

«Дьёр» (Венгрия) — «Викингур» Рейкьявик (Исландия) — 2:2, первый матч — 0:1;

«Левски» (Болгария) — «Борац» Банья-Лука (Босния и Герцеговина) — 4:0, первый матч — 1:1;

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Сабах» (Азербайджан) — 1:2, первый матч — 0:2;

«Дрита» (Косово) — «Кауно Жальгирис» (Литва) — 2:3, первый матч — 1:1;

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Флориана» (Мальта) — 5:1, первый матч — 0:2;

«Ларн» (Северная Ирландия) — «Тре Фиори» (Сан-Марино) — 2:1, первый матч — 1:0.

Программа ответных матчей первого раунда ЛЧ продолжится 15 июля.