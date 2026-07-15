Фото: эмоции Дешама и Мбаппе после поражения Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам приобнял нападающего Килиана Мбаппе после поражения своих подопечных от Испании (0:2) в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

Фото: кадр из трансляции

Сборная Испании вышла в финал ЧМ-2026, где встретится с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной. Французы поборются за бронзовые медали турнира в матче за третье место. Обе игры состоятся в воскресенье, 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.