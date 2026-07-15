Сборная Испании вышла в финал ЧМ впервые за 16 лет

Сборная Испании в полуфинале чемпионата мира переиграла команду Франции (2:0) и вышла в финал турнира. Для испанцев это первый финал первенства планеты с 2010 года — тогда команда впервые стала чемпионом мира по футболу.

Испания в финале чемпионата мира сыграет с победителем пары Англия — Аргентина, матч которых состоится 15 июля и начнётся в 22:00 мск.

В финале турнира 2010 года всё решил гол Андреса Иньесты, забитый в дополнительное время в ворота Нидерландов (1:0).

В полуфинале с Францией голами в составе Испании отметились Микель Оярсабаль, реализовавший пенальти, и Педро Порро.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.