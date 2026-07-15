Результаты матчей 1/2 финала ЧМ по футболу — 2026 на 14 июля

Во вторник, 14 июля, состоялся первый матч в рамках 1/2 финала чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 14 июля:

Франция — Испания — 0:2.

В другом полуфинале сборная Аргентины встретится с Англией 15 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).