Сборная Испании повторила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей

Сборная Испании продлила свою беспроигрышную серию до 37 матчей, обыграв Францию (2:0) в полуфинале чемпионата мира — 2026. Команды сыграли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Сальвадор).

Таким образом, испанцы повторили рекордную серию матчей без поражений среди сборных, принадлежащую национальной команде Италии, та не проигрывала на протяжении 37 матчей с 2018 по 2021 год. Серия Испании длится с 22 марта 2024 года. Тогда сборная уступила Колумбии в товарищеском матче (0:1).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В финале испанцы сыграют с победителем пары Англия – Аргентина.