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Сборная Испании повторила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей

Сборная Испании повторила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей
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Сборная Испании продлила свою беспроигрышную серию до 37 матчей, обыграв Францию (2:0) в полуфинале чемпионата мира — 2026. Команды сыграли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Сальвадор).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Таким образом, испанцы повторили рекордную серию матчей без поражений среди сборных, принадлежащую национальной команде Италии, та не проигрывала на протяжении 37 матчей с 2018 по 2021 год. Серия Испании длится с 22 марта 2024 года. Тогда сборная уступила Колумбии в товарищеском матче (0:1).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В финале испанцы сыграют с победителем пары Англия – Аргентина.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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