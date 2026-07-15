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Назван лучший игрок матча Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026

Назван лучший игрок матча Франция — Испания в полуфинале ЧМ-2026
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Защитник сборной Испании Педро Порро признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Франции (2:0). Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Фулбек забил второй гол своей команды. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон из Сальвадора.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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