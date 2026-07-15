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Фото: эмоции игроков сборной Испании после победы над Францией и выхода в финал ЧМ-2026

Фото: эмоции игроков сборной Испании после победы над Францией и выхода в финал ЧМ-2026
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Футболисты сборной Испании эмоционально отреагировали на победу над командой Франции (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года и выход в финал турнира. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

После финального свистка основные и резервные игроки сборной Испании начали обниматься и праздновать победу. В финале испанцы встретятся с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной.

Франция поборется за бронзовые медали с проигравшей командой в матче за третье место. Обе игры запланированы на воскресенье, 19 июля.

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