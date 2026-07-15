Фото: эмоции игроков сборной Испании после победы над Францией и выхода в финал ЧМ-2026

Футболисты сборной Испании эмоционально отреагировали на победу над командой Франции (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2026 года и выход в финал турнира. Команды играли на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

После финального свистка основные и резервные игроки сборной Испании начали обниматься и праздновать победу. В финале испанцы встретятся с победителем второго полуфинала между Англией и Аргентиной.

Франция поборется за бронзовые медали с проигравшей командой в матче за третье место. Обе игры запланированы на воскресенье, 19 июля.