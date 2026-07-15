У сборной Франции всего две победы в последних 10 матчах с национальной командой Испании

Сборная Франции со счётом 0:2 уступила национальной команде Испании в 1/2 финала чемпионата мира — 2026. Таким образом, «трёхцветные» переиграли «Красную фурию» лишь два раза в последних 10 очных встречах во всех турнирах и товарищеских встречах.

В последних 10 матчах Франция обыграла Испанию два раза: в товарищеской игре в 2014-м со счётом 1:0 и в 2021-м в Лиге наций со счётом 2:1.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.