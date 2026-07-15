Сборная Испании стала первой командой, сыгравшей шесть матчей «на ноль» на одном ЧМ

Сборная Испании стала первой командой в истории чемпионатов мира по футболу, которой удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести матчах за один турнир. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х. Испанцы обыграли национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0.

Ранее сборная Испании пропустила на турнире только один мяч в матче 1/4 финала с национальной командой Бельгии (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).