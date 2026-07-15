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У Ламина Ямаля рекордный показатель побед на ЧМ и Евро с учётом лишь игр в старте

У Ламина Ямаля рекордный показатель побед на ЧМ и Евро с учётом лишь игр в старте
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Нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Франции. «Фурия Роха» победила со счётом 2:0. Таким образом, у 19-летнего вингера рекордный показатель по проценту побед на мировых первенствах и чемпионатах Европы с учётом игр в стартовом составе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Ямаль выиграл все 12 матчей на ЧМ и Евро, в которых выходил в старте, что является рекордным 100-процентным победным показателем.

На текущем чемпионате мира Ямаль принял участие в семи матчах (шесть в старте) и отметился одним голом. В финале мирового первенства Испания сыграет либо с Аргентиной, либо с Англией.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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