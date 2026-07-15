У Ламина Ямаля рекордный показатель побед на ЧМ и Евро с учётом лишь игр в старте

Нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Франции. «Фурия Роха» победила со счётом 2:0. Таким образом, у 19-летнего вингера рекордный показатель по проценту побед на мировых первенствах и чемпионатах Европы с учётом игр в стартовом составе.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Ямаль выиграл все 12 матчей на ЧМ и Евро, в которых выходил в старте, что является рекордным 100-процентным победным показателем.

На текущем чемпионате мира Ямаль принял участие в семи матчах (шесть в старте) и отметился одним голом. В финале мирового первенства Испания сыграет либо с Аргентиной, либо с Англией.