Макрон отреагировал на поражение сборной Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение национальной команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией (0:2).

«Поздравляем Испанию с выходом в следующий раунд. Спасибо игрокам сборной Франции за то, что так самоотверженно представляли нашу страну. Сегодняшнее поражение тяжёлое, но эта команда молода и полна потенциала», — написал Макрон в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).