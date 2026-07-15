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Мбаппе сокрушался, Порро ярко праздновал гол. Фото победы Испании в полуфинале ЧМ-2026

Мбаппе сокрушался, Порро ярко праздновал гол. Фото победы Испании в полуфинале ЧМ-2026
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14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США) состоялся полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании. В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Сальвадор). Победу со счётом 2:0 одержала испанская национальная команда.

Лучшие фото матча Франция – Испания – в фотоподборке «Чемпионата».

На 22-й минуте Микель Оярсабаль реализовал пенальти, назначенный за фол на Ламине Ямале. На 58-й минуте Педро Порро забил второй гол в ворота Франции.

Сборная Испании во второй раз в истории вышла в финал ЧМ. В 2010 году в решающем матче «Красная фурия» переиграла команду Нидерландов (1:0). В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с победителем матча сборных Аргентины и Англии.

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