«Буду выглядеть как нытик, но спрошу». Дешам раскритиковал судейство полуфинала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подверг критике судейство матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Встреча завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 2:0. Победный мяч был забит после 11-метрового.

«Если я что-нибудь скажу, то буду выглядеть как нытик, потому что мы проиграли. Но я спрашиваю вас, справляется ли судья с задачей судейства полуфинала? Был пенальти, но дело не только в этом; всё это складывается воедино. У меня нет ничего против судьи сегодня вечером, но задайте себе этот вопрос», — приводит слова Дешама L'Équipe.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с Англией или Аргентиной.