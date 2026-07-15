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«Буду выглядеть как нытик, но спрошу». Дешам раскритиковал судейство полуфинала ЧМ-2026

«Буду выглядеть как нытик, но спрошу». Дешам раскритиковал судейство полуфинала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подверг критике судейство матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Встреча завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 2:0. Победный мяч был забит после 11-метрового.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Если я что-нибудь скажу, то буду выглядеть как нытик, потому что мы проиграли. Но я спрашиваю вас, справляется ли судья с задачей судейства полуфинала? Был пенальти, но дело не только в этом; всё это складывается воедино. У меня нет ничего против судьи сегодня вечером, но задайте себе этот вопрос», — приводит слова Дешама L'Équipe.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с Англией или Аргентиной.

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