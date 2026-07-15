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Испания обыграла Францию в третьем полуфинале подряд

Испания обыграла Францию в третьем полуфинале подряд
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Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года, обыграв Францию со счётом 2:0 в полуфинальном матче, который прошёл на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Испанцы продлили свою победную серию в очных полуфиналах крупных международных турниров против французов до трёх матчей подряд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

На Евро-2024 подопечные Луиса де ла Фуэнте переиграли «трёхцветных» со счётом 2:1, а год спустя, в полуфинале Лиги наций-2025, Испания одержала победу в результативном матче — 5:4.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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