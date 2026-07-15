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«Не могу выразить это словами». Мбаппе — об эмоциях после поражения Франции от Испании

«Не могу выразить это словами». Мбаппе — об эмоциях после поражения Франции от Испании
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своих чувствах после поражения в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Испании (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Как и у всех, огромное разочарование. Для нас было мечтой выйти в финал, дать нашей стране шанс мечтать, войти в историю… Теперь нам нужно встретить это с высоко поднятой головой. Разочарование колоссальное, я не могу выразить это словами. Нам нужно собраться с силами, отправиться в отпуск и двигаться дальше. Футбол никого не ждёт, на клубном и международном уровне произойдут другие события», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на M6.

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