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Сборная Испании установила рекорд для европейских команд в плей-офф ЧМ и Евро

Сборная Испании установила рекорд для европейских команд в плей-офф ЧМ и Евро
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Сборной Испании победила национальную команду Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 со счётом 2:0. Таким образом, «Фурия Роха» установила рекорд для европейских команд в плей-офф мировых и европейских первенств национальных сборных.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Испания — первая европейская сборная в истории, выигравшая восемь матчей подряд в плей-офф крупных турниров, в которые входят ЧМ и Евро. Серия Испании длится с Евро-2024, где команда Луиса де ла Фуэнте последовательно победила Грузию (4:1), Германию (2:1), Францию (2:1) и Англию (2:1). На текущем ЧМ Испания была сильнее Австрии (3:0), Португалии (1:0), Бельгии (2:1) и Франции (2:0).

В титульном матче ЧМ-2026 Испания встретится либо с Англией, либо с Аргентиной.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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