Сборная Испании установила рекорд для европейских команд в плей-офф ЧМ и Евро

Сборной Испании победила национальную команду Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 со счётом 2:0. Таким образом, «Фурия Роха» установила рекорд для европейских команд в плей-офф мировых и европейских первенств национальных сборных.

Как сообщает статистический портал Opta Sports, Испания — первая европейская сборная в истории, выигравшая восемь матчей подряд в плей-офф крупных турниров, в которые входят ЧМ и Евро. Серия Испании длится с Евро-2024, где команда Луиса де ла Фуэнте последовательно победила Грузию (4:1), Германию (2:1), Францию (2:1) и Англию (2:1). На текущем ЧМ Испания была сильнее Австрии (3:0), Португалии (1:0), Бельгии (2:1) и Франции (2:0).

В титульном матче ЧМ-2026 Испания встретится либо с Англией, либо с Аргентиной.