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Мбаппе объяснил поражение сборной Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026

Мбаппе объяснил поражение сборной Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Испании (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Мы не показали ту игру, которую хотели: ни в тактическом, ни в техническом плане, ни в плане общего уровня. Когда не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, не побеждаешь. Испания придерживалась своего игрового плана, которым она и известна: команда, которая любит контролировать мяч и диктовать темп. Идея заключалась в том, чтобы оказывать на них высокое давление, чтобы не дать им перейти в более медленный ритм, но нам это не удалось. Было слишком много технических ошибок, мы не знали, как навредить им, когда это было необходимо.

Мы позволили им диктовать темп, нам предстояло изменить баланс сил, и именно здесь мы потерпели неудачу. С самого начала, из-за давления, из-за того, как мы атаковали их, мы постоянно оказывались в ситуации три против двух в полузащите, а против Испании это уже сложно. У Фабиана [Руиса] и Родри было много времени, в прессинге не хватало взаимопонимания. Нам нужно было играть один на один, заставлять их бежать вместе с нами, потому что это команда, которая не любит бегать без мяча. И даже когда мы отбирали мяч, технически, первые пасы, первые касания не были достойны полуфинала чемпионата мира. Всё это в совокупности приводит к поражению», — приводит слова Мбаппе RMC Sport со ссылкой на M6.

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