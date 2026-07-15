Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю

Сборной Франции установила национальный антирекорд по важному атакующему показателю в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026, где уступила национальной команде Испании со счётом 0:2.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, показатель xG* Франции в данной встрече составил 0,3. Это худший результат команды на чемпионатах мира за всё время сбора статистики.

Франция сыграет в матче за третье место, а Испанию ждёт титульный матч. Соперниками этих сборных станут проигравший и победитель пары Англия — Аргентина.

*xG — статистическая метрика в футболе, которая отражает качество созданных голевых моментов и оценивает вероятность того, что удар по воротам завершится голом.