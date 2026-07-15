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Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю

Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю
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Сборной Франции установила национальный антирекорд по важному атакующему показателю в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026, где уступила национальной команде Испании со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, показатель xG* Франции в данной встрече составил 0,3. Это худший результат команды на чемпионатах мира за всё время сбора статистики.

Франция сыграет в матче за третье место, а Испанию ждёт титульный матч. Соперниками этих сборных станут проигравший и победитель пары Англия — Аргентина.

*xG — статистическая метрика в футболе, которая отражает качество созданных голевых моментов и оценивает вероятность того, что удар по воротам завершится голом.

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