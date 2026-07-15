Денис Казанский: Испанию, как в басне Крылова слона, как-то не приметили

Российский комментатор Денис Казанский высказался о матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года Франция — Испания (0:2).

«Болельщики сборной Аргентины, размышляя о вариантах финала, опасались Франции. Болельщики сборной Англии, мечтая о финале, тоже опасались Франции. Выдающаяся группа атаки «трёхцветных» внушала настоящую тревогу.

Просчитались все. Испанию, как в басне Крылова слона, как-то не приметили. Ну да, ни разу не пропустили. Ну да, не проигрывают уже года три. Все рассматривали витрину с Мбаппе, Дуэ, Баркола, Дембеле, Олисе. Любовались драгоценностями. Подходили поближе, отходили на несколько шагов назад, примеривались «насколько сильнее стали, чем в Катаре». Всё это время в сторонке стояла скромная Испания. Без рекламы и какой-либо очереди. Главный экспонат.

Испания в этом полуфинале провела настоящий мастер-класс игры такого масштаба. Она пришла на сдачу экзамена, а оказалось, что принимает его сама. Первый удар французов в створ на 81-й минуте не говорит, а кричит о шедевре де ла Фуэнте.

Казалось — это слово, как теперь оказывается, было самым актуальным, — испанцы могут играть только в атаку. В защите им скучно. Разрушать — точно не про эту «Фурию». Они заберут мяч, будут лезть вперёд и стараться забить больше. Вот и весь сценарный план, без подробностей.

Однако Испания создавала с такой лёгкостью, будто именно она и есть та самая страшная атака турнира. Испания разрушала с такой же лёгкостью, будто именно она — эталон игры в обороне. Вам нужен мяч? Будьте любезны! Ах, не нужен?.. Тогда защищайтесь! Это была работа высочайшего класса с экстрактом обаяния. Показательная лёгкость просто бесила французов. Как и запас класса. Как и глубина понимания собственных сил, которые не стоило тратить на такую Францию.

Если у французов и была лучшая атака, то сегодня ею поужинала лучшая полузащита. Родри, Ольмо и Фабиан Руис пришли на банкет в элегантных смокингах. Глаз было не оторвать. С мячом и без него они контролировали каждую секунду матча. Главным в этой троице был Родри. Тот случай, когда ты понимаешь, почему футболист заработал, а не получил «Золотой мяч». Масштабное впечатление от его игры.

Именно Испания выходит в финал фаворитом. Настолько цельного впечатления на этом чемпионате мира не производил никто. Блеск!» — написал Казанский в телеграм-канале.