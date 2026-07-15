«Это сбывшаяся мечта». Педро Порро — о победе в матче с Францией на ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Педро Порро прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (2:0).

«Это сбывшаяся мечта. Честно говоря, это превзошло все мои самые смелые ожидания. Я думаю, мы провели отличный матч, сделали все, что было нужно, чтобы выйти в финал. Мы знали, что нам предстоит сыграть с очень, очень сильной командой. Это достижение всей команды, а не только мое. Я просто хочу поздравить всех, потому что они провели фантастический матч», — приводит слова Педро Порро официальный сайт ФИФА.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.