15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич отреагировал на выход Испании в финал ЧМ-2026 после победы над Францией

Генич отреагировал на выход Испании в финал ЧМ-2026 после победы над Францией
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился мыслями о победе сборной Испании в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Францией. Встреча завершилась со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Кудесники!!! Браво, Де ла Фуэнте!!! Браво, Испания! Финаааааал! 💪🏻💪🏻💪🏻🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 Идеальный матч! Как же они их гоняли без мяча! Бесподобно!!! Знал, что так будет! Рад!🥳🥳🥳», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В матче за титул сборная Испании встретится с победителем противостояния, в котором сегодня, 15 июля, сойдутся национальные команды Англии и Аргентины. Начало запланировано на 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android