Генич отреагировал на выход Испании в финал ЧМ-2026 после победы над Францией

Известный спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился мыслями о победе сборной Испании в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Францией. Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Кудесники!!! Браво, Де ла Фуэнте!!! Браво, Испания! Финаааааал! 💪🏻💪🏻💪🏻🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 Идеальный матч! Как же они их гоняли без мяча! Бесподобно!!! Знал, что так будет! Рад!🥳🥳🥳», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В матче за титул сборная Испании встретится с победителем противостояния, в котором сегодня, 15 июля, сойдутся национальные команды Англии и Аргентины. Начало запланировано на 22:00 мск.