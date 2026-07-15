Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2026 на 15 июля

Сегодня, 15 июля, состоится второй матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 15 июля (время — московское):
22:00. Англия — Аргентина.
Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).