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Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по футболу 2026 на 15 июля 2026

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ-2026 на 15 июля
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Сегодня, 15 июля, состоится второй матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 15 июля (время — московское):

22:00. Англия — Аргентина.

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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