«Арбитр слишком многое позволял сопернику». Де ла Фуэнте — о судействе в матче с Францией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о судействе в матче 1/2 финала ЧМ-2026 с национальной командой Франции (2:0).

«Арбитр слишком многое позволял сопернику, закрывая глаза на многочисленные жёсткие фолы. Мы уже сталкивались с очень неприятной ситуацией в матче с Уругваем. Это было несправедливо», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.