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Суперкомпьютер Opta оценил шансы Англии и Аргентины на выход в финал ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы Англии и Аргентины на выход в финал ЧМ-2026
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года Англия — Аргентина, который состоится сегодня, 15 июля. Об этом сообщил Opta Analyst.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Шансы сборной Англии на победу в основное время составляют 38,2%, в то время как команды Аргентины — 32,0%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 29,8%. В целом шансы на проход Англии суперкомпьютер оценивает в 51,9%, а Аргентины — в 48,1%.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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