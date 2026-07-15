Суперкомпьютер Opta оценил шансы Англии и Аргентины на выход в финал ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года Англия — Аргентина, который состоится сегодня, 15 июля. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы сборной Англии на победу в основное время составляют 38,2%, в то время как команды Аргентины — 32,0%. Вероятность ничьей после 90 минут определяется в 29,8%. В целом шансы на проход Англии суперкомпьютер оценивает в 51,9%, а Аргентины — в 48,1%.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).