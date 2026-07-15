15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам назвал причину поражения Фрацнии от Испании в матче 1/2 финала ЧМ-2026

Дешам назвал причину поражения Фрацнии от Испании в матче 1/2 финала ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Игра завершилась со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Главная причина в том, что мы были немного ниже своих возможностей и менее опасны в атаке, чем могли бы быть. Были технические ошибки и передачи, которые могли привести к ситуациям и моментам. Нужно это принять пусть и болезненно — это очень высокий уровень футбола. Это был последний этап перед возможным финалом… В итоге мы будем играть в матч за третье место. Мы сыграем его. Это ничуть не умаляет всего сделанного. Но в этом матче Испания показала нечто большее», — приводит слова Дешама L'Équipe.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с Англией или Аргентиной. Франция сыграет во встрече за бронзовые медали.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Генич отреагировал на выход Испании в финал ЧМ-2026 после победы над Францией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android