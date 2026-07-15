Дешам назвал причину поражения Фрацнии от Испании в матче 1/2 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Игра завершилась со счётом 0:2.

«Главная причина в том, что мы были немного ниже своих возможностей и менее опасны в атаке, чем могли бы быть. Были технические ошибки и передачи, которые могли привести к ситуациям и моментам. Нужно это принять пусть и болезненно — это очень высокий уровень футбола. Это был последний этап перед возможным финалом… В итоге мы будем играть в матч за третье место. Мы сыграем его. Это ничуть не умаляет всего сделанного. Но в этом матче Испания показала нечто большее», — приводит слова Дешама L'Équipe.



В финале ЧМ-2026 Испания сыграет с Англией или Аргентиной. Франция сыграет во встрече за бронзовые медали.