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Вратарь Испании Симон побил национальный рекорд Касильяса на чемпионатах мира

Вратарь Испании Симон побил национальный рекорд Касильяса на чемпионатах мира
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Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Францией (2:0). Таким образом, голкипер побил рекорд Икера Касильяса по количеству «сухих» матчей за сборную Испании на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Для Симона данная встреча стала восьмой без пропущенных мячей на мировых первенствах и шестой — в текущем розыгрыше. На счету бывшего вратаря мадридского «Реала» семь матчей без пропущенных голов на престижнейшем соревновании сборных. При этом, Икер выступал на четырёх ЧМ, а для Унаи данный турнир лишь второй в карьере.

Всего у Симона 65 встреч за сборную Испании. За это время он пропустил 49 мячей и 30 раз сыграл «на ноль». В финале мирового первенства подопечные Луиса де ла Фуэнте встретятся с победителем пары Аргентина — Англия.

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