«Мы найдём способ». Тренер Англии Тухель — о противодействии Месси в матче ЧМ с Аргентиной

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о плане по противодействию нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится сегодня, 15 июля.

«Мы прекрасно понимаем, что не можем остановить его постоянно и на 100%. Он совсем другой игрок, чем Эрлинг Холанд, но мы очень хорошо сыграли по-своему, так, как, возможно, и следовало играть против Эрлинга, поэтому мы найдем способ.

Думаю, это первый раз, когда я лично сыграю против него в команде. Просто невероятно, как он каждый раз выкручивается, столькими разными способами. Он находит свободные зоны, он находит моменты, и я думаю, главное, что вся команда разделяет эту идею. Они поддерживают его, помогают ему, и готовы к тому, чтобы он вмешался и изменил ход игры. Конечно, мы к этому подготовимся.

Можно ли к этому подготовиться, найти рецепт и слишком сильно на нём зациклиться? Нет, но нам нужно быть смелыми, нам нужно быть смелыми рядом с ним, нам нужно остановить его поддержку и следить за всеми движениями, которые происходят, когда он с мячом», — приводит слова Тухеля The Telegraph.