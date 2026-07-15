Только два голкипера опережают Уная Симона по числу «сухих» матчей в истории ЧМ

Вратарь сборной Испании Унай Симон отыграл «на ноль» во встрече 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с Францией (2:0). Таким образом, голкипер вышел на третье место по количеству «сухих» матчей в истории мировых первенств.

Для Симона данная встреча стала восьмой без пропущенных мячей из 11 на мировых первенствах и шестой — в текущем розыгрыше. Больше «сухих» встреч в истории ЧМ лишь у француза Фабьена Бартеза и англичанина Питера Шилтона. Оба футболиста провели 10 игр без пропущенных мячей из 17 сыгранных.

Отметим, также по восемь матчей на «ноль» в истории ЧМ в активе француза Уго Льориса (8 из 20 игр), бельгийца Тибо Куртуа (8 из 21), бразильцев Таффарела (8 из 18) и Эмерсона Леао (8 из 14), немца Сеппа Майера (8 из 18), а также нидерландца Яна Йонгблуда (8 из 12).