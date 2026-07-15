Родри: впереди нас ждёт самый важный матч в нашей жизни

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (2:0).

«Матч был очень тяжёлым. Нам понадобились усилия каждого, ведь мы играли против очень физически сильной команды. Нужно было нейтрализовать соперника и навязать ему свою игру. Команда сыграла великолепно, особенно без мяча. Также впечатляюще проявили себя те, кто вышел на замену.

Я очень счастлив и горжусь своей командой и своей страной. Мы сделали ещё один шаг вперёд. Теперь нужно отдохнуть, хорошо восстановиться — впереди нас ждёт самый важный матч в нашей жизни», — приводит слова Родри AS.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.