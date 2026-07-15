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Оярсабаль повторил бомбардирское достижение в Испании, ранее покорявшееся лишь пятерым

Оярсабаль повторил бомбардирское достижение в Испании, ранее покорявшееся лишь пятерым
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль забил гол в ворота национальной команды Франции в полуфинале чемпионата мира — 2026 (2:0). Этот мяч стал 30-м в карьере форварда в составе «Фурия Роха».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Как сообщает официальный сайт ФИФА, Оярсабаль стал шестым игроком, достигшим отметки в 30 голов за Испанию после Давида Сильвы (35), Альваро Мораты (37), Фернандо Торреса (38), Рауля Гонсалеса (44) и Давида Вильи (59).

На достижение данной отметки Оярсабалю потребовалось 60 встреч. Микель забивает в каждой второй игре за Испанию. В последних 20 встречах нападающий «Реала Сосьедад» забил 18 голов.

В финале ЧМ Испания сыграет с Аргентиной или Англией. Отметим, ранее Оярсабаль забивал во всех своих шести финалах в карьере (ОИ-2021, Лига наций 2021 и 2025 годов, Евро-2024, Кубок Испании 2020 и 2026 годов).

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