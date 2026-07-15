Игрок Англии Мадуэке: мне кажется, что другие команды будут больше беспокоиться о нас

Нападающий сборной Англии Нони Мадуэке высказался об ощущениях перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины. Встреча состоится сегодня, 15 июля.

«Как я себя чувствую? Очень уверен. Как сказал Букайо Сака, у нас есть игроки, способные решить исход матча, и на протяжении всего турнира мы не слишком концентрировались на соперниках, чтобы беспокоиться о них. Мне кажется, что другие команды будут больше беспокоиться о нас», — приводит слова Мадуэке England Football.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.