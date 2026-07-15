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Игрок Англии Мадуэке: мне кажется, что другие команды будут больше беспокоиться о нас

Игрок Англии Мадуэке: мне кажется, что другие команды будут больше беспокоиться о нас
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Нападающий сборной Англии Нони Мадуэке высказался об ощущениях перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Аргентины. Встреча состоится сегодня, 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как я себя чувствую? Очень уверен. Как сказал Букайо Сака, у нас есть игроки, способные решить исход матча, и на протяжении всего турнира мы не слишком концентрировались на соперниках, чтобы беспокоиться о них. Мне кажется, что другие команды будут больше беспокоиться о нас», — приводит слова Мадуэке England Football.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

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