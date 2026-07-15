15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри заявил, что судьи не фиксируют более 10–15 фолов на Ламине Ямале

Родри заявил, что судьи не фиксируют более 10–15 фолов на Ламине Ямале
Комментарии

Капитан сборной Испании Родри прокомментировал судейство по отношению к вингеру команды Ламину Ямалю.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Уже три матча подряд мы сталкиваемся с этой ситуацией. Речь идёт о более чем 10–15 фолах, которые судьи не фиксируют на Ямале. Если этого не делать, защитники продолжают действовать так же. Такая снисходительность со стороны арбитров очевидна, особенно сегодня. Но Ламин всё равно провёл великолепный матч», — приводит слова Родри AS.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Родри: впереди нас ждёт самый важный матч в нашей жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android