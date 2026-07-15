Родри заявил, что судьи не фиксируют более 10–15 фолов на Ламине Ямале

Капитан сборной Испании Родри прокомментировал судейство по отношению к вингеру команды Ламину Ямалю.

«Уже три матча подряд мы сталкиваемся с этой ситуацией. Речь идёт о более чем 10–15 фолах, которые судьи не фиксируют на Ямале. Если этого не делать, защитники продолжают действовать так же. Такая снисходительность со стороны арбитров очевидна, особенно сегодня. Но Ламин всё равно провёл великолепный матч», — приводит слова Родри AS.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.