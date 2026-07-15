«История их подпитывает». Тухель — о предстоящем матче Англии с Аргентиной на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о национальной команде Аргентины в преддверии матча 1/2 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится сегодня, 15 июля.

«Я знаю некоторых игроков [Аргентины], я тренировал некоторых из них. Я это чувствую, это видно — у них есть определённая энергия. Это чувствуется, когда они проигрывают, и когда матчи напряжённые. Их трудно обыграть. Такова реальность. Это сильная команда. Они почти такие же, как четыре года назад. Видна их сплочённость, видно, на какие жертвы они идут. Они не паникуют, когда проигрывают. Они верят в свой стиль. И их стиль очень эмоциональный. Так было в Катаре, так и сейчас. У них тот же тренер.

И, конечно, история, она тоже их подпитывает, она для них очень много значит. Так что это то, чего мы, в принципе, ожидаем и с чем нам предстоит столкнуться. Но мы так же эмоциональны. У нас есть стойкость, у нас есть менталитет, необходимый для противостояния этому. И мы к этому готовы», — приводит слова Тухеля The Telegraph.