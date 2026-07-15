Тренер Англии Тухель высказался о значении Месси для сборной Аргентины

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос о влиянии нападающего Лионеля Месси на сборную Аргентины. Команды встретятся в полуфинале чемпионата мира 2026 года сегодня, 15 июля.

«Как Аргентина стремится раскрыть потенциал Месси? Это способ работы с такими игроками. Думаю, исходя из моего опыта работы с южноамериканскими, бразильскими и аргентинскими игроками, они любят это семейное чувство. Им нравится ощущение семьи, совместные трапезы, барбекю и просто крепкие связи. Именно в этом они преуспевают и именно это они и создают.

Поэтому я думаю, что это не искусственно, и, вероятно, это невозможно воссоздать в североевропейской среде, потому что там совершенно другой менталитет. И в этом, по сути, заключается их сила, то есть они готовы отдать всё ради Лео Месси. Даже если это ключевые игроки, большие игроки в своих клубах, это просто так есть. Они от этого выигрывают. Для них это совершенно нормально и делает их очень, очень сильными», — приводит слова Тухеля The Telegraph.