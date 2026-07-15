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«Пока я ещё не до конца осознаю это». Кубарси — о выходе сборной Испании в финал ЧМ-2026

«Пока я ещё не до конца осознаю это». Кубарси — о выходе сборной Испании в финал ЧМ-2026
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Защитник сборной Испании Пау Кубарси прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Это нечто невероятное. Пока я ещё не до конца осознаю это. За последние месяцы была проделана потрясающая работа. Мы подошли к этому турниру в отличной форме. Мы — настоящая семья. Теперь нас ждёт самое сложное — финал. Уверен, что мы справимся.

Мы очень хорошо действуем в обороне. Но помогают все — и здесь, и на тренировках. Даже те, кто остаётся на скамейке запасных. Такая конкуренция внутри команды делает каждого сильнее», — приводит слова Кубарси AS.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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