«Пока я ещё не до конца осознаю это». Кубарси — о выходе сборной Испании в финал ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Пау Кубарси прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (2:0).

«Это нечто невероятное. Пока я ещё не до конца осознаю это. За последние месяцы была проделана потрясающая работа. Мы подошли к этому турниру в отличной форме. Мы — настоящая семья. Теперь нас ждёт самое сложное — финал. Уверен, что мы справимся.

Мы очень хорошо действуем в обороне. Но помогают все — и здесь, и на тренировках. Даже те, кто остаётся на скамейке запасных. Такая конкуренция внутри команды делает каждого сильнее», — приводит слова Кубарси AS.

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.