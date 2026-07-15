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Дешам высказался на фоне последнего матча во главе сборной Франции после 14 лет работы

Дешам высказался на фоне последнего матча во главе сборной Франции после 14 лет работы
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о матче за третье место, в который команда трёхцветных попала после поражения в 1/2 финала чемпионата мира с Испанией (0:2). Ранее Дешам объявил, что уходит из сборной после ЧМ. Встреча за бронзу станет для него последней в национальной команде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Матч за третье место? Я полностью вовлечён, буду готовить игру вместе с ребятами… Моя цель — сделать всё, чтобы дойти до конца. У нас не получилось выиграть титул, разочарование присутствует, и оно серьёзное. Это же чемпионат мира, но я не собираюсь умалять то, что мы сделали хорошо и очень хорошо. Конечно, у всех команд здесь были сложности, связанные с турнирной обстановкой. В то же время я не умаляю качества этой сборной Испании — она полностью контролировала игру», — приводит слова Дешама L'Équipe.

Соперником Франции в матче за бронзу будет либо Англия, либо Аргентина. Победитель данного противостояния выйдет в финал ЧМ-2026 на Испанию, а проигравший — в утешительный финал к Франции.

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